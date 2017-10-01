Новая газета

В России вступил в силу закон об увеличении порога долга для разрешения на выезд за границу

Общество

Порог долга, при котором россиянина не пустят за границу, вырос 10 тысяч до 30 тысяч рублей после вступления в силу соответствующего закона. 

Поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве» президент России Владимир Путин подписал 27 июля.

Выезжать за рубеж с долгом от 10 тысяч рулей по-прежнему не смогут те, кто не выплатил алименты, возмещение вреда здоровью, возмещение имущественного ущерба, ущерба от смерти кормильца или от морального вреда.

При этом если гражданин с задолженностью от 30 тысяч рублей просрочит выполнение требований суда более чем на два месяца, для него порог запрета на выезд за границу опускается до 10 тысяч. 

Анастасия Тороп

Теги:
задолжность , закон
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