В России вступил в силу закон об увеличении порога долга для разрешения на выезд за границу

Порог долга, при котором россиянина не пустят за границу, вырос 10 тысяч до 30 тысяч рублей после вступления в силу соответствующего закона.

Поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве» президент России Владимир Путин подписал 27 июля.

Выезжать за рубеж с долгом от 10 тысяч рулей по-прежнему не смогут те, кто не выплатил алименты, возмещение вреда здоровью, возмещение имущественного ущерба, ущерба от смерти кормильца или от морального вреда.

При этом если гражданин с задолженностью от 30 тысяч рублей просрочит выполнение требований суда более чем на два месяца, для него порог запрета на выезд за границу опускается до 10 тысяч.

Анастасия Тороп