В Канаде мужчина напал с ножом на офицера и наехал на прохожих. Полиция признала это терактом

В Канаде в городе Эдмонтоне нападение на офицера полиции с ножом и наезд на группу пешеходов расследуется как теракт. Об этом сообщили представители местной полиции на пресс-конференции, сообщает CBC News.

Отмечается, что из автомобиля подозреваемого был изъят флаг запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

«На основании улик и действий подозреваемого сегодня было принято решение расследовать эти инциденты как акты терроризма», — сообщили в полиции.

Полиция полагает, что нападавший действовал в одиночку, однако расследование инцидента только началось, поэтому власти города призывают жителей сохранять бдительность.

Вечером 30 сентября мужчина напал на полицейского, а затем скрылся с места происшествия. Затем его обнаружили во время стандартной проверки документов. Мужчина попытался скрыться от полиции и намеренно наехал на пешеходов.

Анастасия Тороп