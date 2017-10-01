Новая газета

Власти Каталонии сообщили о 337 пострадавших из-за столкновений с полицией

Общество

В правительстве Каталонии заявили, что в результате столкновений с полицией из-за референдума о независимости пострадали 337 человек. До этого сообщалось о 38 пострадавших. 

«337 человек были ранены из-за жестокости полиции Испании. Мы просим их подавать жалобы в автономную полицию Каталонии», - говорится в сообщении. 

Напомним, что испанская полиция использовала шумовые гранаты и резиновые пули для разгона желающих проголосовать на референдуме. При этом полиция Каталонии не подчинилась приказу испанских властей и не стала закрывать участки для голосования. 

Министерство внутренних дел Испании сообщает об 11 пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов.

Ранее представитель делегации правительства королевства Энрик Мильо заявил, что голосование в Каталонии по вопросу выхода из состава Испании не является референдумом. 

«Национальная полиция и гражданская гвардия выполняют указания Верховного суда Каталонии. Представители полиции действуют профессионально и пропорционально ситуации в каждом конкретном случае», – сказал он.

Несмотря на ситуацию с полицией, вокруг избирательных участков собрались большие очереди. Как сообщает корреспондент «Новой газеты», перед барселонской школой Pia Sant Antoni, где правоохранительные органы закрыли участок, полиция стреляла в воздух для отпугивания людей. 

На одном из участков полицейские разбили стекло входной двери, чтобы попасть внутрь.

Футбольный клуб «Барселона» попросил руководство испанской Лиги отменить намеченный сегодня на 16.15 матч с клубом Las Palmas. Ранее руководство клуба высказывалось в поддержку референдума, но призывало болельщиков не устраивать во время матчей политических акций.

Власти Каталонии проводят «референдум о независимости» и выходе из состава Испании. Конституционный суд страны приостановил действие всех документов по голосованию, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Тем самым действия по подготовке референдума считаются незаконными.

Перед голосованием прошли аресты каталонских чиновников, были изъяты бюллетени для голосования, а сторонники независимости провели в Барселоне массовые уличные акции.

Теги:
референдум, испания, каталония
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