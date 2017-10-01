В Марселе неизвестный с ножом напал на посетителей вокзала

Сотрудники французских сил безопасности застрелили мужчину, который напал на людей с ножом на вокзале Сент-Чарльз в Марселе. Об этом сообщает Le Figaro.

Terror in marseille: One dead and multiple injured after knifeman attacks train station LATEST HERE https://t.co/eisEuBDo8B pic.twitter.com/wgtYr4RTir — Daily Express (@Daily_Express) October 1, 2017

По данным издания, как минимум двое прохожих были убиты во время нападения.

BFM TV сообщает, что прокуратура начала расследование, признав этот инцидент террористическим актом.

По словам очевидцев, преступник неожиданно выхватил нож и набросился на женщину с девочкой, которые были рядом. Им на помощь прибыли патрулировавшие вокзал военнослужащие, которые открыли огонь по убийце.

Свидетель, который находился недалеко от станции Сен-Чарльз во время инцидента, сообщил, что слышал «два выстрела».

Затем вокзал был эвакуирован.

Источник, близкий к расследованию, назвал произошедшее «террористическим актом». Известно, что во время нападения убийца выкрикивал «Аллах акбар». Его личность пока не установлена.

Полиция просит избегать нахождения вблизи места происшествия.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что он «немедленно» выступит с заявлением после нападения.