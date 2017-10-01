В Москве умер российский полковник в результате полученных в Сирии ранений

В московском госпитале имени Бурденко умер командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота, полковник Валерий Федянин. На сообщения мурманских СМИ со ссылкой на публикацию его сослуживцев во «ВКонтакте» обратили внимание в Conflict Intelligence Team.

Как сообщает «Северпост», Федянин подорвался на фугасе во время операции в Сирии, после чего был срочно госпитализирован в Россию.

По данным Deita, Федянин пострадал от того же артиллерийского обстрела боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», в котором погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов.

Conflict Intelligence Team отмечает, что в сообщении о гибели Асапова Минобороны России не упоминало о ранении Федянина. По данным ведомства, с ним находился лишь переводчик.

Как сообщают сослуживцы Федянина, он будет похоронен 3 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

«Северпост» уточняет, что в этом году полковник Федянин командовал расчетом морских пехотинцев во время парада Победы 9 мая на Красной площади.

Напомним, что 24 сентября Минобороны сообщило о гибели российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова в Сирии. По данным ведомства, Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины. МИД назвал гибель российского генерала в Сирии следствием политики США.

22 сентября Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что в Сирии 2 августа погиб капитан Главного разведывательного управления (ГРУ) Курбан Касумов.

4 сентября Минобороны сообщило, что в провинции Дейр-эз-Зор в результате обстрела боевиками ИГ погибли двое российских военных. Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. Погибшие представлены к государственным наградам посмертно.

Анастасия Тороп