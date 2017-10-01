Новая газета

Из-за референдума о независимости Каталонии «Барселона» решила провести матч без зрителей

Спорт

Матч седьмого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» пройдет без зрителей. Об этом сообщает официальный твиттер каталонского клуба. 

«„Барселона“ решительно осуждает то, что происходило сегодня в различных частях Каталонии, где гражданам не давали возможность выразить свое мнение путем голосования. В связи с этой внештатной ситуацией руководство „Барселоны“ решило провести игру с „Лас-Пальмасом“ без зрителей, поскольку руководство Ла Лиги отказалось перенести встречу на другой день», — говорится в заявлении каталонского клуба.

Многие игроки «Барселоны» поддержали референдум. Так, бывший полузащитник «Барселоны» Хави попросил дать Каталонии нормально проголосовать. Бывший защитник клуба Карлес Пуйоль заявил, что возможность голосовать – это демократия.  

Защитник клуба Жерар Пике проголосовал на избирательном участке и выставил фотография в твиттере.

«Лас-Пальмас», напротив,  поддержал Испанию и перед матчем нашил на форму маленькие испанские флаги.  

По данным Sports.Ru, около стадиона собираются толпы поклонников «Барселоны». На матче ожидалось около 70-80 тысяч зрителей.

Напомним, что сегодня, 1 октября, правительство Каталонии проводят «референдум о независимости» и выходе из состава Испании. Власти сраны называют референдум незаконным, полиция разгоняет желающих проголосовать, применяя резиновые пули и шумовые гранаты.

По данным каталонских властей, в результате столкновений с полицией  пострадали 460 человек. 

Анастасия Тороп

Теги:
испания, каталония, референдум, футбол, барселона
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