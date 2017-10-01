В Москве на митинге против цензуры у здания YouTube прошли задержания

В Москве задержали участников акции против цензуры, которые собрались рядом с российским офисом Google, сообщает ОВД-Инфо. Организацией акции занимался проект «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева.

Возле офиса ютуба только что задержали человека в белой маске. Повод для задержания - маска pic.twitter.com/VoUNHCPfWL — Денис Стяжкин (@styazshkin) October 1, 2017

По данным РБК, всего были задержаны 22 человека, в том числе 4 журналиста.

«Сейчас мы находимся около Москворецкого отдела полиции. Всем предъявили [протокол по статье] 20.2 п. 6, якобы мешали проходу граждан. Одну девушку только что отпустили», — рассказал координатор движения «Артподготовка» Александр Расторгуев.

По его словам, митингующие выступали против «сотрудничества Youtube с российскими властями».

Кроме того, отмечает ОВД-Инфо, полиция задержала двоих участников движения SERB. Один из них — Александр Петрунько.

Напомним, что в прошлом Петрунько облил мочой фотографии Джока Стерджеса на выставке в Москве.

Петрунько также был опознан пользователями соцсетей как нападавший на Алексея Навального. Тогда политику плеснули в лицо зеленкой, в результате чего он получил ожог глаза.