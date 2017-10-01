В гостинице «Москва» произошел пожар

Более 500 человек эвакуированы из гостиницы «Москва» в центре столицы из-за возникшего пожара, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Площадь и причины пожара уточняются.

По его словам, из-за возникшего в системе вентиляции на техническом этаже гостиницы пожара из здания идет эвакуация постояльцев. Огонь на крыше виден снаружи.

В пресс-службе МЧС агентству «Москва» подтвердили информацию о возгорании.

«Прибывшие на место сотрудники МЧС проводят разведку», — сообщили в пресс-службе.

На улице Охотный ряд перекрыты пешеходные зоны. Движение автомобилей также ограничено, добавил собеседник агентства.