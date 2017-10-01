В Курской области во время спецоперации погиб пограничник

В районе деревни Теткино в Курской области совершено нападение на пограничников, один военнослужащий погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В пограничном управлении ФСБ России по Курской области агентству заявили, что прокомментируют произошедшее не ранее, чем во второй половине дня в понедельник, отказавшись от каких-либо объяснений.

По неофициальным данным, в районе Теткино проводилась операция «Нелегал», в ходе которой пограничники проверяли сарай, где спрятались вооруженные люди. Погиб пограничник-кинолог, ответным огнем были убиты трое нападавших.

Отмечалось, что нападавшие могли быть боевиками из Сирии, которые через Украину пытались вернуться домой, в одну из северокавказских республик.