Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за отделение от Испании

Жители Каталонии проголосовали за независимость региона и его отделение от Испании, передает Reuters со ссылкой на представителя Каталонии Жорди Туруля.

По его словам, отделение от Испании поддержали 2 млн 20 тысяч 144 человека (90% избирателей), 176 566 человек (7%) — выступили против. Почти 45 тысяч бюллетеней были пустыми (2%), еще 20 тысяч бланков признали недействительными.

Президент региона Ориол Джункерас поблагодарил жителей Каталонии за участие в голосовании. «Каталония получила свое право на независимость, теперь решение за парламентом», — сказал он.

Накануне в Каталонии прошел референдум, на котором решался вопрос выхода региона из состава Испании. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал голосование «провальным». По его словам, большинство жителей Каталонии проигнорировали референдум.

Ранее Конституционный суд страны приостановил действие всех документов по голосованию, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Тем самым действия по подготовке референдума сочли незаконными. Некоторые избирательные участки были заблокированы полицией Испании.

Испанская полиция, присланная Мадридом в Каталонию для недопущения референдума, использовала шумовые гранаты и резиновые пули для разгона желающих проголосовать. При этом полиция Каталонии не подчинилась приказу испанских властей и не стала закрывать участки для голосования. В результате пострадали 844 человека, отметили власти Каталонии.