«Коммерсант» узнал о возможной отставке губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Вадим Потомский и глава Коми Сергей Гапликов в ближайшую неделю могут уйти в отставку, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, Потомский получит новое назначение, при этом регион останется за КПРФ, от которой он был избран.

О возможной отставке Гапликова сообщалось в конце сентября. Как отмечает «Коммерсант», бывший руководитель его администрации Елена Шабаршина стала фигуранткой дело о подделке результатов выборов, кога возглавляла местный избирком.

Ранее «Ведомости» сообщали о новой волне губернаторских отставок. По данным издания, могут смениться главы пяти регионов.

Напомним, в отставку уже ушли глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Самарской области Николай Меркушкин, а также губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.