ЦБ отозвал лицензию у московского Темпбанка

Центробанк отозвал лицензию у московского Темпбанка, сообщается на сайте регулятора.

«Модель бизнеса ПАО МАБ "Темпбанк" была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов», — сказано в заявлении ЦБ.

В апреле в Темпбанке была введена временная администрация. Агентство страхования вкладов, которое выполняло эти функции, назвало нецелесообразным финансовое оздоровление банка.

По данным Интерфакса, Темпбанк занимал 175-е место по размеру активов.

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