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В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у казино. Два человека погибли. Обновлено

Общество

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Обновлено 10:29

Человек, открывший стрельбу по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, убит.

В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного из крупнейших казино города Mandalay Bay Casino, сообщается в твиттере местной полиции.

Как уточнили Reuters в больнице, в результате два человека погибли, 24 — получили ранения.

«Пожалуйста, не ведите трансляции и не публикуйте информацию о расположении офицеров на месте происшествия. Это может поставить под угрозу группы быстрого реагирования», — попросили в полиции.

Hollywood Reporter сообщает, что неизвестный, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, который проходил неподалеку.

Теги:
стрельба, сша
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