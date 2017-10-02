В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у казино. Два человека погибли. Обновлено

Обновлено 10:29 Человек, открывший стрельбу по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, убит.

В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного из крупнейших казино города Mandalay Bay Casino, сообщается в твиттере местной полиции.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q — David Sakach (@davidsakach) October 2, 2017

Как уточнили Reuters в больнице, в результате два человека погибли, 24 — получили ранения.

«Пожалуйста, не ведите трансляции и не публикуйте информацию о расположении офицеров на месте происшествия. Это может поставить под угрозу группы быстрого реагирования», — попросили в полиции.

Hollywood Reporter сообщает, что неизвестный, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, который проходил неподалеку.