Новый посол США Хантсман прибыл в Россию

Новый посол США в России Джон Хантсман прибыл утром 2 октября в Москву вместе со своей супругой Мэри Кэй, сообщила пресс-служба посольства США.

Верительные грамоты президенту России Владимиру Путину Хантсман вручит во вторник, 3 октября.

В конце сентября сенат Конгресса США одобрил кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла. Кандидатуру Хантсмана на этот пост выдвинул президент США Дональд Трамп. Срок полномочий действующего американского посла в России Джона Теффта истек осенью.

При президенте Бараке Обаме Хантсман занимал пост посла США в Китае, во время президентства Джорджа Буша-старшего представлял страну в Сингапуре.