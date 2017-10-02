Источник: губернатор Омской области на закрытом заседании объявил об отставке

Глава Омской области Виктор Назаров объявил о своей отставке на закрытом совещании в правительстве региона, передает издание Оm1.ru.

По данным издания, на совещании были главы региональных министерств, горсовета Омска, Законодательного собрания, мэрии, силовых структур и других ведомств. Виктор Назаров попрощался с ними и заявил, что официально об отставке станет известно до конца недели.

При этом пресс-секретарь Назарова Юлия Соколенко рассказала «Новой газете», что аппаратное заседание было, но Виктор Назаров ни с кем не прощался.

«Не было такого, он ни с кем не прощался», — сказала Соколенко.

Ранее о возможной отставке ВИктора Назарова сообщали источники РИА Новости. По данным агентства, о 10 октября свои посты потеряют от восьми до десяти губернаторов, с учетом тех, кто уже объявил об отставке.

На прошлой неделе на встрече с региональным правительством и депутатами о своей отставке объявил глава Красноярского края Виктор Толоконский. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Усс.

Напомним, в отставку уже ушли глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Самарской области Николай Меркушкин.