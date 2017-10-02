ФСБ задержала готовивших теракты в Москве членов ИГ

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 30 сентября членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России — ред.), которые готовили теракты в столице, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Как было установлено, членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры», — заявили в ФСБ.

В пресс-службе добавили, что руководили ячейкой иностранные эмиссары, а в деятельности участвовали граждане России «из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого “Всемирного Исламского Халифата”. В своей деятельности указанные липа придерживались повышенных мер конспирации».

В местах проживания членов ячейки ФСБ изъяла самодельные взрывные устройства пистолеты ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.

В интересах следствия информация о личностях задержанных не раскрывается.

В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации).

Напомним, в конце августа ФСБ объявила о задержании двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершить теракты в Москве первого сентября. По информации спецслужбы, они были членами ИГ.