Полиция: в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 20 человек

В результате нападения во время концерта погибли более 20 человек и свыше ста получили ранения. Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса, передает The Associated Press.

Ранее сообщалось о двух погибших и 24 раненых.

Одним из погибших является офицер полиции, говорится в официальном твиттере полиции.

По словам шерифа, стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. Личность стрелявшего установлена, это местный житель. Его имя пока не будет раскрываться. Полиция разыскивает знакомую стрелявшего, в розыск объявлены два автомобиля — Hyundai Tucson и Chrysler Touring.

Нападение произошло во время фестиваля кантри-музыки около казино «Мандалай Бэй». Стелявшего застрелили. О его мотивах пока ничего не известно.