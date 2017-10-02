Осужденный за картинку с Пушкиным и Тесаком обжаловал приговор в Верховном суде

Адвокат Сергей Бадамшин подал в Верховный суд жалобу на решение Мосгорсуда оштрафовать Евгения Корта на 200 тысяч рублей за публикацию фотографии на своей странице «ВКонтакте», сообщает «Открытая Россия».

Корта оштрафовали по статье 282 УК РФ за фотографию, на которой изображен националист Максим «Тесак» Марцинкевич, нападающий на Александра Пушкина. Следствие настаивало, изображение «унижает группу лиц по принципу национальности».

По словам Бадамшина, публикация не сопровождалась какими-либо пояснениями, одобрениями или комментариями Корта, которые были направлены на возбуждение вражды или унижение достоинства лиц по признаку национальности.

«Отсутствует вообще какое-либо выражение отношения кого бы то ни было к спорному изображению и тексту», — заявляет адвокат. Кроме того, изображение было опубликовано в папке «фотографии пользователя», а не на его стене «ВКонтакте».

Напомним, Напомним, Евгения Корта признали виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Согласно проведенной экспертизе, на изображении есть «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских». Корт утверждает, что не публиковал фотографию, а «случайно сохранил его» в альбоме на странице.

В ноябре 2016 года Корта признали виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении. В январе 2017 года Мосгорсуд изменил приговор на штраф в размере 200 тысяч рублей.

Максим Прошкин