Медведев подписал новые правила пользования кадилом

Религиозные объекты внесли в правила пожарной безопасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

В справке отмечается, что ранее специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было.

В документе, среди прочего, оговариваются правила пользования кадилом.

«Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра», — говорится в документе.

Кроме этого, в постановлении прописано, что «запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более».

Не допускается хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов. Исключение сделано для жидкостей, предназначенных для проведения обрядов.

«Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня. Допускается размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на одни сутки с дальнейшей заменой», — также говорится в постановлении.

Документ, отмечается в справке, направлен на обеспечение пожарной безопасности на объектах религиозного назначения различных конфессий. При этом «учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений».

Постановление согласовано с Межрелигиозным советом России.