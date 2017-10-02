Навальный проиграл суд бизнесмену Сергею Михайлову

Люблинский суд Москвы обязал удалить оппозиционера Алексея Навального публикацию, в которой он называет бизнесмена Сергея Михайлова лидером «Солнцевской ОПГ». Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе суда.

Суд также обязал Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустить опровержение. Материальных претензий бизнесмен не заявлял.

Бизнесмен Михайлов подал иск к оппозиционному политику о защите чести и достоинства в середине сентября этого года. Михайлов просил признать «не соответствующей действительности» информацию, которую Навальный опубликовал на своем сайте под заголовком «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ».

Пост, о котором идет речь, Навальный опубликовал 7 августа. В нем политик прикрепил фотографию документа, якобы подтверждающего, что президент России Владимир Путин дарил часы Михайлову. Пресс-секретарь президента эту информацию опровергал.

Документ был принесен представителем бизнесмена в суд по делу о защите чести и достоинства, который Навальный выиграл у Михайлова в начале августа. Тогда бизнесмен потребовал удалить фильм «Чайка», в котором его называют лидером солнцевской ОПГ по кличке «Михась» и криминальным авторитетом. Михайлов также просил взыскать с Навального и ФБК 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.