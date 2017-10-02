«Левада-центр» узнал о снижении страха россиян перед терактами

Количество россиян, которые боятся погибнуть во время теракта, заметно снизилось через пять месяцев после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», проведенного 15—19 сентября среди 1600 респондентов, сообщает РБК.

Социологи задавали вопрос «Могут ли сейчас произойти новые террористические акты в России?». Положительно ответили 16% респондентов, что на 13% меньше апрельских показателей.

Еще 56% на вопрос о возможности теракта, ответили «скорее да». «Скорее нет» сказали 9% опрошенных.

На этом фоне исследователи отмечают, что доверие к действиям спецслужб остается на низком уровне. Так, 22% не слышали о сообщениях в СМИ, в которых ФСБ рассказывало о предотвращении терактов в России. Из тех, кто такие сообщения слышал, лишь 39% доверяют им, а 26% — верят лишь отчасти. 5% опрошенных отказываются в это верить.

Напомним, трагедия в метро Петербурга произошла днем 3 апреля. Бомба взорвалась в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате пострадали около 102 человека, погибли 15 пассажиров метро и исполнитель теракта.

Анастасия Тороп