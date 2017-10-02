Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали ученые за работы в области биоритмов

В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Она досталась группе американских ученых (Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг). Об этом сообщается на сайте премии.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. pic.twitter.com/lbwrastcDN — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2017

Ученые получили награду за работу в области биоритмов человека, животных и растений — «биологических часов» (или циркадные ритмы) и их зависимости от окружающей среды. Они открыли специфический белок, который запускает работу гена. В этот ген и заложена информация о ритмах.

В понедельник, 2 октября, в Стокгольме стартует «нобелевская неделя». Во вторник объявят имена лауреатов премии по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе, и, наконец, в пятницу — лауреата премии мира. Имена обладателей премий во всех номинациях, за исключением премии мира, объявляют в Стокгольме. Лауреата премии мира назовут в Осло.

В 2017 году Нобелевский фонд увеличил на один миллион шведских крон размер выплат лауреатам премии. Размер премии в каждой из номинаций составит девять миллионов шведских крон (более $1,12 млн). Это произошло впервые с 2001 года. В 2012 году размер премий снизили из-за финансового кризиса.

В 2016 году Нобелевскую премию по медицине получил ученый из Японии Ёсинори Осуми, который стал известен благодаря изучению процесса уничтожения внутриклеточного мусора и омоложения.