В Москве задержали врио замначальника ОВД по подозрению в получении взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали врио заместителя начальника отдела полиции по району Северное Чертаново. Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе столичного МВД.

По словам сотрудника пресс-службы, задержание произошло 29 сентября. Майора полиции подозревают в попытке получить взятку от фигуранта уголовного дела. Как утверждают источники ТАСС, размер взятки составляет 1 млн рублей.

В МВД по Москве отмечают, сотрудник полиции будет уволен, а ряд руководителей понесут дисциплинарную ответственность.

Напомним, 29 сентября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД по Камчатскому краю генерал-майора Александра Сидоренко по делу о махинациях при финансировании строительства вертолетной площадки в Халактырском аэропорту.

В сообщении Следственного комитета говорится, что Сидоренко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285. УК РФ). Его задержание происходило в аэропорту Петропавловска-Камчатского сразу после того, как Сидоренко вернулся из отпуска.