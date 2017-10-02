ФСБ предотвратила покушение на религиозного проповедника в Ингушетии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника в Ингушетии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что покушение планировалось «общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности».

В результате работы ФСБ, задержаны двое подозреваемых, у них изъяты самодельные бомбы и взрывчатка. В их отношении решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Имя религиозного деятеля, а также информация о личностях задержанных не сообщаются до окончания следственных действий.

В пресс-службе добавили, что продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению преступных связей задержанных.

Ранее в понедельник ФСБ сообщила о задержании готовивших теракты в Москве членов признанной террористической и запрещенной в России организации «Исламское государство».