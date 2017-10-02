Число жертв нападения в Лас-Вегасе возросло до 50

Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 50, а число пострадавших — до 200. Об этом сообщается в официальном твиттере городской полиции. До этого полиция заявляла о более 20 погибших и более сотни раненых.

РИА Новости сообщает, что стало известно имя стрелка — это местный 64-летний житель Стивен Пэддок. Также стало известно имя его знакомой, которую разыскивала полиция — ее зовут Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым.

Ранее полиция сообщала, что разыскивает также два автомобиля — Hyundai Tucson и Chrysler Touring. Позже в твиттере полиции Лас-Вегаса появилось сообщение, что сотрудникам правопорядка удалось найти и женщину, и машины.

Стрельба по посетителям фестиваля кантри-музыки была открыта с 32-го этажа гостиницы «Мандалай Бэй». Стрелок был убит сотрудниками полиции. О его мотивах пока ничего не известно.