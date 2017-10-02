На заседание по делу Улюкаева снова не пришли свидетели

Очередное заседание по делу проходит без свидетелей. Исследуются письменные материалы дела: протоколы выемки документов. Услышав эту новость, около сорока журналистов, присутствующих в зале, издали печальный стон. Судья Лариса Семёнова доброжелательно пообещала всех выгнать.

Экс-министр Алексей Улюкаев, в чёрном свитере, появился вовремя. На вопрос журналистов «Как у вас дела?» коротко ответил «Все хорошо».

К настоящему моменту прокуроры допросили 12 свидетелей обвинения из 30 заявленных. Среди явившихся в суд - экс-глава службы безопасности «Роснефти», генерал ФСБ на пенсии Олег Феоктистов, написавший заявление в ФСБ на Улюкаева (его допрос проходил в закрытом режиме).

В то же время заявленный в списке свидетелей глава «Роснефти» Игорь Сечин в суд пока так и не пришел.

Напомним, министра экономразвития Алексея Улюкаева задержали 15 ноября 2016 в компании "Роснефть", в его машине обнаружили сумку с 2 миллионами долларов, следы от спецсредства обнаружили на руках Улюкаева и его водителя. По версии следствия и Игоря Сечина, написавшего заявление, Улюкаев вымогал деньги за одобрение ведомством сделки по покупке "Башнефти".