В Британии обанкротилась старейшая авиакомпания. Более ста тысяч человек не могут вернуться домой

Старейшая британская бюджетная авиакомпания Monarch Airlines прекратила свою деятельность, сообщает The Telegraph. Это крупнейший крах авиакомпании в Великобритании по числу затронутых пассажиров.

Банкротство коснулось около 300 тысяч человек, из которых 110 тысяч — британцы, находящиеся за границей.

Правительство Великобритании попросило управление гражданской авиации подключить все ресурсы, чтобы вернуть туристов домой.

В ночь на 2 октября у Monarch Airlines истек срок действия лицензии на предоставление услуг в качестве организатора турпоездок. Продлить лицензию авиакомпания не смогла из-за финансовых трудностей, которые вызвало падение курса фунта к доллару.

Monarсh Airlines — пятая по величине авиакомпания Великобритании. В компании работают более 2 тысяч человек, ее парк насчитывает 34 самолета. Monarсh Airlines выполняет рейсы из пяти британских аэропортов в 40 городов мира.

Анастасия Тороп