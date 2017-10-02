Медведев поручил создать еще четыре территории опережающего развития

Премьер-министр России Дмитрий Медеведв поручил создать территории опережающего развитие (ТОР) в республиках Мордовия, Удмуртия, а также в Ярославской и Саратовской областях, сообщает РИА Новости.

О создании очередной ТОР «Южные Курилы» стало известно в конце августа. На этой территории будут развивать рыбный промысел, инфраструктуру, а также строительную отрасль.

Напомним, в июне 2015 года Медведев распорядился создать первые три территории опережающего развития. Две территории находятся в Хабаровском крае и одна в Приморье. Вторая территория в Хабаровском крае — «Комсомольск».

Власти также заявили о создании ТОР в Дагестане, Пермском крае, Амурской области, Камчатском крае, на Чукотке и Якутии. Всего к июлю 2017 года было создано 35 ТОР, включая ТОРы в моногородах.

На таких территориях действуют сниженные налоги, устанавливается особый порядок пользования землей, а также даются другие послабления со стороны власти.

Максим Прошкин