В Барселоне на манифестацию за независимость вышли тысячи студентов

В Барселоне примерно 15 тысяч студентов вышли на улицу в поддержку результатов референдума. Это первая манифестация после объявления результатов.

Митинг организовало общественное движение «Университет за республику». Оно же «захватило» десять дней назад историческое здание Барселонского университета.

Манифестанты проскандировали «Мы проголосовали!», «Да здравствует независимость!» и прошли от университета до главной барселонской центральной площади — площади Каталонии.

Напомним, жители Каталонии проголосовали за независимость региона и его отделение от Испании. Отделение от Испании поддержали 2 млн 20 тысяч 144 человека (90% избирателей), 176 566 человек (7%) — выступили против.