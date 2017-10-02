Дворкович рассказал о планах ужесточить контроль над авиакомпаниями

Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал в ближайшее время подготовить законопроект о жестком контроле над авиакомпаниями после ситуации с «ВИМ-Авиа», сообщает Интерфакс.

«Готовим проект нормативно-правового акта, проект закона, который устанавливал бы более жесткую систему контроля за деятельностью авиакомпаний, ввел бы показатели финансовой устойчивости, а также обеспечил бы страхование пассажиров от подобных ситуаций», – сказал Дворкович.

Дворкович также сообщил, что дальнейшая судьба «ВИМ-Авиа» пока не известна.

«Есть инвесторы, которые рассматривают для себя вариант покупки компании вместе с долгами, но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа»,- заявил Аркадий Дворкович.

Он также рассказал о продолжении работы с кредиторами «ВИМ-Авиа» по отсрочке в погашении различных платежей. Помимо этого, решается вопрос с погашением задолженностей по зарплатам пилотам и стюардессам и других членов экипажей, которые обслуживают соответствующие рейсы.

По его словам, чартерная программа «ВИМ-Авиа» будет закрыта до 7 октября, и все пассажиры с билетами этой авиакомпании будут доставлены в аэропорты назначения.

Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок из-за отсутствия денежных средств. Росавиация считает, что это случилось из-за задолженностей перевозчика перед аэропортами и поставщиками топлива. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Анастасия Тороп