ФСБ подтвердила гибель пограничника под Курском

В районе деревни Теткино в Курской области погиб пограничник во время перестрелки с неизвестными, попытавшимися проникнуть на территорию России с Украины, сообщают РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Пограничник погиб, получив «не совместимые с жизнью огнестрельные ранения», отмечается в сообщении.

«При проверке документов [неизвестные] оказали вооруженное сопротивление сотрудникам пограничного управления ФСБ по Курской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, один нападавший задержан, а второй умер после того, как взорвал себя.

Накануне сообщалось, что в Курской области совершено нападение на пограничников. Отмечалось, что нападавшие могли быть боевиками из Сирии, которые через Украину пытались вернуться домой, в одну из северокавказских республик.

Анастасия Тороп