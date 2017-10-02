В ЦБ сообщили о планах присоединить Бинбанк к «ФК Открытие»

Банк России намерен присоединить Бинбанк к банку «ФК Открытие». Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин.

«В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству «ФК Открытие», — сказал Тулин.

Напомним, что о санации Бинбанка и Рост банка Банк России объявил 21 сентября. Об этом ЦБ попросили его совладельцы Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов. Это стало вторым после «Открытия» случаем привлечения Фонда консолидации банковского сектора (ФКСБ) для финансового оздоровления проблемных кредитных организаций.

О санации «Открытия» стало известно в конце августа. По подсчетам ЦБ, для оздоровления банка необходимо 250 — 400 млрд рублей. Значительные средства уйдут на поддержку страховой компании «Росгосстрах» и завершение санации банка «Траст». Санация может занять восемь месяцев.

Анастасия Тороп