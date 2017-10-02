Полиция Лас-Вегаса: после стрельбы на фестивале госпитализировали 406 человек

После стрельбы в Лас-Вегасе в больницы доставили около 406 человек. Об этом сообщает городская полиция. Ранее в полиции заявляли о более 200 пострадавших.

64-летний Стивен Пэддок, который устроил стрельбу, проживал в Неваде, добавили в полиции. Он открыл огонь по 22-х тысячной толпе примерно в 22:08 по местному времени. Огонь велся из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй». Ранее Пэддок не попадал в поле зрения полиции.

Кроме этого, в полиции рассказали, что стрелка обнаружили мертвым в гостиничном номере, куда после звонка прибыл спецназ. Ранее сообщалось, что стрелявший был застрелен. В самом номере, сообщили в полиции, нашли не менее восьми единиц оружия.

Также в полиции уточнили, что среди погибших есть офицер, который в момент трагедии был не при исполнении. Еще два офицера, которые были на службе, получили ранения. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Напомним, 1 октября в Лас-Вегасе была открыта стрельба по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки. Полиция объявила в розыск знакомую стрелка и два автомобиля. Позже правоохранители сообщили, что и женщина, и машины обнаружены.