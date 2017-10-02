РБК: в Москве возбудили уголовное дело о растрате денег концерна «Туполев»

УВД по Восточному административному округу Москвы возбудило уголовное дело в отношении конструкторского бюро «Якорь-2», которого подозревают в растрате денег концерна «Туполев». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, дело возбудили 29 сентября против неустановленных лиц «Якоря-2», которые присвоили 18 млн рублей, выделенных на разработку и производство агрегатов для самолета Ту-214ОН.

В 2010 году «Туполев» принял от «Якоря-2» восемь комплектов системы генерирования электроэнергии для Ту-214-ОН, пишет РБК.

«Эти комплекты, согласно условиям договора, были переданы на ответственное хранение в ОАО «АКБ «Якорь-2», а деньги в рамках договора переведены на счета конструкторского бюро», — сказал собеседник издания.

По его словам, когда «Туполев» потребовал от «Якоря» агрегаты, их на складе не оказалось, и деньги концерну не вернули.

Максим Прошкин