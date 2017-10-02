Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Об этом «Новой газете» сообщил эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий.

По его словам, такое решение было принято вопреки заключению диссертационного совета, который ранее не нашел оснований для лишения Мединского ученой степени.

В дальнейшем это решение должен подтвердить президиум ВАК, а затем приказ должен подписать министр образования.

По словам сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, «теоретически Президиум ВАК может не согласиться с рекомендацией Экспертного совета ВАК, но на практике такого не было».

«Президиум ВАК может не согласиться с рекомендацией Экспертного совета ВАК, только если оттуда выгонят всех разумных и честных людей, а остальных запугают. То есть можно говорить о том, что Мединского в итоге лишат степени», — добавил он.

Дополняется