Суд отказался принять иск вдовы племянника Николая II к создателям «Матильды»

Октябрьский районный суд Петербурга отказался принять к производству иск о защите чести и достоинства, который родственница семьи Романовых 91-летняя Ольга Куликовская-Романова подала к студии «Рок» Алексея Учителя, режиссера фильма «Матильда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Отказ мотивирован нарушением норм Гражданского процессуального кодекса.

«Срок для устранения недостатков был установлен до 30 сентября 2017 года. На сегодняшний день судом не получено каких-либо документов, позволяющих принять иск к производству», — сообщили в пресс-службе.

При этом в суде допускают, что уточнения к иску могли быть направлены 30 сентября, поэтому «решение о дальнейшем движении искового заявления будет принято судом после истечения разумного срока, необходимого для поступления документов в суд».

Напомним, что в августе Куликовская-Романова подала иск о защите чести и достоинства к создателям фильма «Матильда». Представителем истца по доверенности в заявлении была указана депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

О том, что на Учителя в очередной раз подали в суд, Поклонская написалав своем фейсбуке. Она уточнила, что выступает истцом «по доверенности от полномочного лица».

Фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Анастасия Тороп