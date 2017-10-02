ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли более 50 человек. Об этом сообщает SITE Intelligence Group cо ссылкой на подконтрольное террористам агентство Amaq.

США изучают заявление ИГ, но подтвердить пока не могут.

64-летний Стивен Пэддок, который устроил стрельбу, проживал в Неваде, добавили в полиции. Он открыл огонь по 22-х тысячной толпе из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй». Позже Пэддок был найден мертвым в своем номере.

По данным городской полиции, в больницы были доставлены около 406 человек.

Напомним, что стрельба по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе была открыта вечером 1 октября.

Произошедшее стало самым крупным массовым убийством в истории США.

Анастасия Тороп