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ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли более 50 человек. Об этом сообщает SITE Intelligence Group cо ссылкой на подконтрольное террористам агентство Amaq.
США изучают заявление ИГ, но подтвердить пока не могут.
64-летний Стивен Пэддок, который устроил стрельбу, проживал в Неваде, добавили в полиции. Он открыл огонь по 22-х тысячной толпе из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй». Позже Пэддок был найден мертвым в своем номере.
По данным городской полиции, в больницы были доставлены около 406 человек.
Напомним, что стрельба по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе была открыта вечером 1 октября.
Произошедшее стало самым крупным массовым убийством в истории США.
Анастасия Тороп