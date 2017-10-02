Суд арестовал готовивших теракты в Москве членов ИГ

Мещанский суд Москвы арестовал Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова, которые, по данным ФСБ, планировали «резонансные террористические акты» на транспорте. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Бочарову.

В пресс-службе рассказали, что арест продлится до 30 ноября.

Ранее стало известно, что 30 сентября сотрудники ФСБ задержали членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые готовили теракты в столице.

В отношении задержанных планировали возбудить уголовное дело ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации).

В местах проживания членов ячейки ФСБ изъяла самодельные взрывные устройства пистолеты ПМ-9 мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.

Позже телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись, на котором задержанные признаются, что сами изготовляли взрывные устройства, которые планировалось привести в действие.

Анастасия Тороп