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Полиция Лас-Вегаса сообщила о 58 погибших и 515 раненных из-за стрельбы на фестивале
После стрельбы на музыкальном фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе погибло 58 человек, еще 515 были ранены. Об этом сообщает The Associated Press.
По данным издания, ФБР на данный момент не установило каких-либо данных, указывающих на связь стрелка с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».
Ранее ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.
Напомним, что стрельба по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе была открыта вечером 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок начал стрелять по 22-х тысячной толпе из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй».
Позже Пэддок совершил самоубийство, и был найден полицией в своем номере.
Произошедшее стало самым крупным массовым убийством в истории США.
Анастасия Тороп