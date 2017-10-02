Полиция Лас-Вегаса сообщила о 58 погибших и 515 раненных из-за стрельбы на фестивале

После стрельбы на музыкальном фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе погибло 58 человек, еще 515 были ранены. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным издания, ФБР на данный момент не установило каких-либо данных, указывающих на связь стрелка с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

Напомним, что стрельба по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе была открыта вечером 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок начал стрелять по 22-х тысячной толпе из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй».

Позже Пэддок совершил самоубийство, и был найден полицией в своем номере.

Произошедшее стало самым крупным массовым убийством в истории США.

Анастасия Тороп