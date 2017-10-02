МИД России: спецслужбы США пытались попасть в российскую резиденцию в Сан-Франциско

Сотрудники американских спецслужб пытались проникнуть на территорию резиденции России в Сан-Франциско. Об этом МИД России написал в своем telegram-канале.

В российском дипломатическом ведомстве настаивают, действия американских спецслужб нарушают «международные обязательства и собственное законодательство».

МИД России также опубликовал в фейсбуке видео, сделанное у российских дипломатических объектов в Сан-Франциско, на котором, согласно комментарию, и запечатлена попытка проникновения в резиденцию.

Напомним, в конце августа власти США потребовали Россию закрыть консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

До этого, 28 июля российские власти потребовали, чтобы США к первому сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (как позднее стало известно, персонал американских дипмиссий в России сократили на 755 человек).

Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Таким образом российская сторона ответила на принятие нового закона о санкциях против России, который в частности, запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса страны.

Максим Прошкин