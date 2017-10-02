ФАС нашла нарушения в закупках парка «Зарядье»

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило нарушения федерального закона о госзакупках у парка «Зарядье», сообщается на сайте ведомства. Конкурс, начальной стоимостью 43,4 млн рублей, был объявлен на услуги по уборке объектов парка.

Один из участников тендера ООО «Синтез Сервис» подал жалобу в ФАС, обвинив «Зарядье» в ограничении конкуренции. По мнению представителей компании, возможности «Синтез Сервиса» оценили неправильно.

Парк отрицал обвинения, заявив, что компания представила неполные сведения о наличии у нее необходимого оборудования. Речь идет о количестве поливальных машин.

Комиссия ФАС пришла к выводу, что «Зарядье» не предъявило доказательства об отсутствии необходимой информации у «Синтез Сервиса», и потребовала отменить итоги тендера.

Во время нового тендера, который прошел 28 сентября, выиграла компания «ВСУ-Центр». Она предложила цену 36,4 млн рублей.

Парк «Зарядье» был открыт в Москве ко Дню города на месте демонтированной гостиницы «Россия». 11 сентября, в первый день свободного посещения, в парке был поврежден стеклянный купол «Медиацентра» и вытоптаны редкие виды растений. После этого парк ограничил режим работы.

Анастасия Тороп