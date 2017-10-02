Суд оставил под арестом обвиняемую по делу о гибели мальчика в ДТП в Балашихе

В Подмосковье Железнодорожный городской суд оставил обвиняемую по делу о гибели мальчика в ДТП в Балашихе Ольгу Алисову под арестом до января 2018 года.

В понедельник, 2 октября, продолжаются слушания по делу о гибели мальчика в ДТП в Балашихе. Свидетель Валентин Дроздов заявил, что по его расчетам, автомобиль Алисовой перед наездом на мальчика, двигался со скоростью 45-60 км/ч. Водительский стаж свидетеля более десяти лет.

«Я шел вдоль дома, когда мимо шустро проехал автомобиль черного цвета», — говорил Дроздов. — Я прошел дальше, потом услышал звонкий удар. Я обернулся и увидел, что эта машина сбила ребенка. Тело мальчика вращалось под днищем автомобиля, который продолжал движение. Машина проехала еще около 10 метров, после чего остановилась и наехала на ребенка правым задним колесом в область головы. Машина остановилась только после наезда».

Далее, по словам Дроздова он старался зафиксировать произошедшее на фотоаппарат, включая появлявшихся на месте преступления людей. Первым оказался дедушка мальчика, который начал стучать по задней части автомобиля руками. Потом, открылась дверь автомобиля, из которого, вышла женщина средних лет, она вела себя спокойно.

Еще один свидетель Вадим Василенко утверждал, что в тот вечер слышал крики мужчины, оказавшегося дедушкой погибшего: «стой, стой, куда бежишь». Василенко обернулся на эти крики и увидел, как бежавшего вприпрыжку мальчика сбила машина. «Звука торможения не было», —говорил он. По его мнению, скорость автомобиля была больше 20км/ч.

Напомним, что 23 апреля 2017-го года шестилетний Алексей Шимко погиб под колесами автомобиля Ольги Алисовой. Мальчик возвращался в прогулки домой. В тот момент, когда он перебегал дорогу его сбил черный автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась Ольга Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров.

Сама обвиняемая частично признала вину, назвав случившееся несчастным случаем. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сразу после происшествия водитель заявила, что ребенок был пьян. В июне следователь вручил отцу мальчика заключение судмедэкспертизы, в которой было установлено, что в крови его сына на момент аварии было 2,7 промилле алкоголя.

Никита Всесвятский