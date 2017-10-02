«Новая газета» узнала имена кандидатов на пост губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Вадим Потомский уйдет в отставку в течение этой недели, сообщает источник «Новой газеты» в администрации президента.

На этот пост рассматривают трех кандидатов: депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина, начальника оперативного управления МВД России Анатолия Якунина и бывшего сенатора от Орловской области Павла Меркулова.

Меркулов в разные годы занимал пост заместителя губернатора Орловской области, с 2001 по 2004 годы представлял регион в Совфеде. Анатолий Якунин до сентября 2016 года был начальником управления МВД по Москве.

Афонин неоднократно избирался депутатом Госдумы. В отличие от других кандидатов он родился в Туле (Меркулов родился в Орле, а Якунин — в Орловской области — ред.).

Ранее в понедельник «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Потомский покинет свой пост. Также стало известно о скорой отставке главы Омской области Виктора Назарова. Однако пресс-служба губернатора отрицает эту информацию.

Напомним, в отставку уже ушли глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Самарской области Николай Меркушкин, а также губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.