Алексея Навального арестовали на 20 суток

Симоновский суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях, передает телеканал «Дождь».

Суд постановил, что администрация Нижнего Новгорода не согласовала митинг сторонников Навального. По мнению суда, политик и организатор митинга знали об отказе администрации, однако Навальный призывал к проведению акции.

Навальный: в итоге началась совсем непонятная история - я вышел в пятницу из дома, меня задержали без объяснения причин, увезли в ОВД и через 11 часов дали распечатку чужого поста в качестве причины моего задержания — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) October 2, 2017

Поводом для административного протокола стал пост главы юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова о предстоящем митинге Навального в Нижнем Новгороде.

Напомним, Алексея Навального задержали утром 29 сентября в подъезде его дома.

Дополняется