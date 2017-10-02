Новая газета

Алексея Навального арестовали на 20 суток

Общество

4

Симоновский суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях, передает телеканал «Дождь».

Суд постановил, что администрация Нижнего Новгорода не согласовала митинг сторонников Навального. По мнению суда, политик и организатор митинга знали об отказе администрации, однако Навальный призывал к проведению акции.

Поводом для административного протокола стал пост главы юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова о предстоящем митинге Навального в Нижнем Новгороде.

Напомним, Алексея Навального задержали утром 29 сентября в подъезде его дома. 

Дополняется

Теги:
арест, навальный
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera