Главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях, сообщается в трансляции «Протестной Москвы».

Леонид Волков объявил голодовку.

Поскольку я в спецприемнике не смогу активно участвовать в кампании, у меня остается один метод мирного легального протеста — голодовка — Leonid Volkov (@leonidvolkov) October 2, 2017

Ранее в понедельник Симоновский суд Москвы на 20 суток арестовал Алексея Навального.

Напомним, Алексея Навального задержали утром 29 сентября в подъезде его дома. Он направлялся на вокзал, чтобы поехать на митинг в Нижнем Новгороде. Его отпустили из полиции вечером того же дня после составления протокола по статье 20.2.8 КоАП России (призывы к несанкционированным акциям).

Тогда же в Нижнем Новгороде был задержан глава федерального штаба Навального Леонид Волков. На него также составили протокол по статье 20.2.8 КоАП.