Михаил Барышников выступил в поддержку Кирилла Серебренникова

Артист балета, актер и балетмейстер Михаил Барышников написал письмо Кириллу Серебренникову, в котором поддержал режиссера. Письмо на своей странице в фейсбуке опубликовал писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин).

«Я подумал что, живя долго в свободном мире, легко забыть о том ужасе безобразия и несправедливости, которые существовали, есть и, боюсь, ещё долго будут существовать в России. Держитесь, дорогой Кирилл. Конечно же, вы знаете что чиновники, следователи, прокуроры и их верховные начальники — глубоко, прочно и неисправимо бездарны. Их единственный талант это талант палача, который выражается на фоне неограниченной власти и индивидуального маниакального мракобесия», — написал Барышников.

По его словам, «издательства над людьми не мешают чиновникам спать».

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников находится под домашний арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей. По этому делу, помимо Серебренникова, проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии», экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева.

В конце сентября в Следственный комитет на допрос вызвали всех актеров «Гоголь-центра». Следователей интересовали детали участия актеров в спектаклях на базе проекта «Платформа», в частности в постановке «Сон в летнюю дочь», а также условия и исполнение заключенных ими договоров.