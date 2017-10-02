The Bell узнал детали показаний Феоктистова по делу Улюкаева

Генерал ФСБ Олег Феоктистов на закрытом допросе 20 сентября сказал, что инициатором «разработки» экс-министра был глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с показаниями Феоктистова.

По данным издания, после поездки на саммит БРИКС Сечин пришел к Феоктистову, чтобы «посоветоваться по-дружески». Глава «Роснефти» тогда рассказал, что Улюкаев попросил у него взятку в размере двух миллионов долларов.

«Феоктистов в ответ объяснил Сечину, что тот должен проявить свою гражданскую позицию и помочь поймать коррупционера», — цитирует слова собеседника The Bell.

Напомним, Олег Феоктистов выступал в суде 20 сентября, допрос закрыли по требованию ФСБ. Защита Улюкаева и сам экс-министр возражали против закрытого допроса и назвали это грубым нарушением гласности судопроизводства. Адвокаты отметили, что Феоктистов не является действующим сотрудником ФСБ.

Феоктистов в 2016 году в течение полугода возглавлял службу безопасности «Роснефти», и именно он, со слов главы компании Игоря Сечина, написал заявление в ФСБ о вымогательстве взятки Улюкаевым. Сам бывший министр заявил, что Феоктистов и Сечин организовали против него провокацию.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с двумя миллионами долларов. По версии следствия, эти деньги у главы «Роснефти» Игоря Сечина Улюкаев вымогал за положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке госпакета акций «Башнефти».