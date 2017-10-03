Парламент Канады отложил принятие аналога «акта Магнитского»

Парламент Канады отложил до 4 октября принятие собственного аналога «акта Магнитского». Об этом стало известно во время прений в Палате общин (нижней палате), трансляция которых велась на сайте высшего законодательного органа страны.

Во время прений члены Палаты общин выступили за одобрение документа, однако отправили его обратно в Сенат для утверждения. Вслед за этим верхняя палата парламента должна будет передать документ генерал-губернатору страны, который представляет интересы королевы Великобритании Елизаветы II. После этого закон вступит в силу.

Россия намерена ответить на принятие закона «решительными и взаимными контрмерами». Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин.

«Решение парламента и правительства Канады, рассматриваемое ими как правозащитная и антикоррупционная мера, является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России», — цитирует его ТАСС.

Калинин добавил, что канадский вариант «акта Магнитского» — продолжение «неудачной политики» властей Канады, и его принятие «противоречит здравому смыслу и канадским национальным интересам, изолирует Канаду от одной из ключевых мировых держав».

Канадский вариант «акта Магнитского» представил на рассмотрение депутатов сенатор от оппозиционной Консервативной партии Райнел Андрейчук в мае 2016 года, в апреле 2017-го его изучили в Сенате. Одним из инициаторов законопроекта является глава МИД, член Либеральной партии Канады Христя Фриланд. Она во время парламентской кампании 2015 года пообещала избирателям, что партия приложит все силы для принятия аналога «акта Магнитского».

Документ предусматривают заморозку активов и отмену виз для иностранных должностных лиц, которые причастны к нарушению прав человека. Поправки затронут в первую очередь чиновников из Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Мьянмы и России.

«Акт Магнитского» приняли в конце 2012 года в отношении лиц, причастных, как считают в США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Документ ввел персональные санкции, в частности, визовые ограничения на въезд в США, в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.