Отец стрелка в Лас-Вегасе был в числе самых разыскиваемых преступников США

Отец стрелка в Лас-Вегасе, убившего 58 человек и ранившего 515, был в числе самых опасных и разыскиваемых преступников США. Об этом сообщает CNN, а также Daily Mail.

Отец стрелка, как сообщают СМИ, грабил банки и воровал автомобили. В 1969 году он вошел в список десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Это произошло после того как в 1969 году он совершил побег из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение. В тюрьму Пэддок-старший попал после нескольких вооруженных нападений на банки. Несколько лет назад он умер.

Фото: FBI / Zuma / Global Look Press

По данным СМИ, врачи официально признали Пэддока-старшего психопатом с суицидальными наклонностями. Напомним, Пэддок-младший после совершения преступления укрылся в номере отеля и покончил с собой.

Также СМИ сообщают, что сам Пэддок-младший до выхода на пенсию работал бухгалтером и постоянно проживал в городке Мескит на севере штата Невада. За последние недели он потратил тысячи долларов в казино. Его брат Эрик Пэддок рассказал, что стрелок регулярно посещал казино.

Мотивы стрелка в Лас-Вегасе до сих пор не известны. Ответственность за преступление взяла на себя признанная террористической и запрещенная в России организация «Исламское государство»: якобы Пэддок-младший месяц назад принял ислам. Однако полиция пока не может сказать, что стало поводом для нападения. Более того, в ФБР заявили, что стрелок не был террористом.

Пэддок-младший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе в воскресенье, 1 октября. Атака стала крупнейшим массовым расстрелом в истории США. Ранее самым массовым убийством считался расстрел 49 человек к ночном клубе Pulse в Орландо в 2016 году.