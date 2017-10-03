СМИ узнали о падении доходов ИГ от продажи нефти на 90%

Доходы «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) от продажи нефти за последние два года упали на 90%. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники в антитеррористической коалиции во главе с США.

По данным издания, выручка с 2015 года уменьшилась с $50 млн до $4 млн. Члены группировки продавали нефть посредникам, а те, в свою очередь, контрабандой вывозили ее в другие страны или перепродавали на местных рынках в Сирии.

USA Today отмечает, что выручка от нефти составляла половину доходов террористов. Другую половину боевики получали путем грабежей банков и поборов с населения на захваченных территориях.

По словам аналитика Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Таблера, «потеря половины их доходов многое означает. Их территория сокращается, так же как и их способность облагать население налогами».

USA Today также пишет, что коалиция во главе с США начала наносить авиаудары по нефтяным объектам, которые находятся под контролем группировки, в 2015 году. За два года она уничтожила более 2,5 тыс. цистерн и разрушила ряд предприятий по переработке нефти.

В конце сентября этого года Reuters со ссылкой на сирийскую оппозицию сообщило, что она отбила у боевиков крупнейшее в Дейр-эз-Зоре нефтегазовое месторождение — Коноко.

В феврале прошлого года представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что руководство ИГ сократило на треть выплаты боевикам после снижения доходов от незаконной продажи нефти в Турцию.